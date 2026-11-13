Jeff Kinney heeft vrijdag een Gouden Boek, vier Platina Boeken en een Diamanten Boek ontvangen. De Amerikaanse auteur van de boekenreeks Het leven van een Loser ontving de oorkondes tijdens zijn bezoek aan Nederland. Deel twee van de reeks werd in Nederland met 200.000 exemplaren het vaakst verkocht en kreeg daarmee de titel Diamanten Boek, meldt boekenkoepel CPNB.

Het laatste deel van de reeks kreeg met 75.000 verkochte exemplaren een Gouden Boek. Het derde, vierde, vijfde en zesde deel zijn allemaal bekroond tot Platina Boeken. Kinney werd vrijdag met de oorkondes verrast op de Kerckeboschschool in Zeist, een zogenoemde leesschool waar leesplezier centraal staat. Hij kreeg de oorkondes uit handen van locoburgemeester van Zeist Angèle Welting.

Kinney was volgens CPNB zichtbaar verrast en ontzettend blij met deze bijzondere erkenning. Na de uitreiking onthulde de bestsellerauteur en cartoonist de cover van het 21e deel dat volgend jaar verschijnt. Zijn wereldberoemde boekenreeks is in tientallen talen verschenen en er zijn wereldwijd meer dan 250 miljoen exemplaren verkocht.