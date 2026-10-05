Dries Roelvink vindt het moeilijk om te zien dat het "wat minder" gaat met zijn zoons. "Als Dave en Donny liefdesverdriet hebben, voel ik de pijn", vertelt hij in een interview met De Telegraaf. De Roelvink-broers verbraken recent hun relaties.

Enkele weken geleden maakte Dave Roelvink bekend dat hij en zijn vriendin Marijn Kuipers uit elkaar zijn. Een paar maanden eerder liep ook de relatie van Donny stuk. "Als vader wil je je kinderen omarmen en helpen", verklaart vader Dries. "Als Dave en Donny hun hart willen luchten of gewoon hun problemen met me willen delen, dan ben ik er voor ze. We hebben een heel hechte band. We kennen nauwelijks geheimen voor elkaar."

Toch vindt de zanger het fijn dat hij niet de enige is bij wie zijn zoons hun hart kunnen luchten. "Dat kunnen ze ook bij Luciënne, hun moeder en mijn ex. Ze kunnen ook altijd terecht bij Honoria, met wie ik inmiddels zestien jaar getrouwd ben. Ik denk dat Luciënne en Honoria voor Dave en Donny belangrijker zijn dan ik. Bij hen kunnen ze zich nog beter uiten dan bij mij."

Naast de aandacht voor hun liefdeslevens zijn de broers regelmatig negatief in het nieuws geweest, onder meer door rechtszaken en vrouwonvriendelijke opmerkingen. "Je hoeft het niet altijd eens te zijn met hoe ze leven en wat ze doen en je mag ook kritiek op ze hebben, maar slecht zijn ze zeker niet. Ik ben trots op het feit dat ze mijn kinderen zijn", verklaart Dries tot slot.