HOUTEN (ANP) - Een derde van de voedselbanken in Nederland kan niet genoeg vrijwilligers vinden, meldt Voedselbanken Nederland. Volgens de organisatie is het aantal vrijwilligers de afgelopen jaren wel gegroeid, maar is er nog steeds een tekort aan specialistische vrijwilligers. Dat zijn vooral functies waarbij specifieke kennis en structurele inzet nodig zijn, zoals logistiekcoördinatoren, bedrijfsleiders en mensen in de IT en HR.

Nederland telt 181 voedselbanken met samen ruim vijfhonderd uitgiftepunten voor mensen die door armoede hun boodschappen niet of nauwelijks kunnen betalen. De voedselbanken worden uitsluitend door vrijwilligers gerund. Dat zijn er in 2026 ruim 14.000.

"Bij vrijwilligerswerk voor de voedselbank denken mensen vaak aan het inzamelen en uitdelen van voedsel. Dat werk is onmisbaar, maar achter de voedselbank gaat een veel bredere organisatie schuil", zegt Onno van Weteringh, bestuurslid Vrijwilligers bij Voedselbanken Nederland. "We zoeken daarom ook mensen die hun vakmanschap willen inzetten voor een ander: deskundige vrijwilligers met een groot hart."

Volgens Voedselbanken Nederland komt het tekort aan specialisten vooral omdat mensen zich minder vaak committeren aan structureel vrijwilligerswerk. De organisatie stelt dat vrijwilligers het combineren van werk, studie en mantelzorg lastiger vinden en dus vaker zoeken naar flexibeler vrijwilligerswerk. Voedselbanken Nederland is daarom een wervingscampagne begonnen, vooral gericht op zowel werkenden tussen 40 en 65 jaar als gepensioneerden en mensen tussen twee banen in of in re-integratie.