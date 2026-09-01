De Nederlands-Amerikaanse drummer Alex Van Halen is dinsdag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De muzikant, een van de gezichten van de band Van Halen, kreeg het lintje in Nijmegen van burgemeester Hubert Bruls. Van Halen was overgevlogen uit Amerika om de onderscheiding in ontvangst te nemen. Hij werd geridderd vanwege "zijn imposante muzikale carrière".

Alex Van Halen richtte de band op met zijn inmiddels overleden broer Eddie Van Halen. In 1978 verscheen de band voor het eerst in de Amerikaanse Billboard Hot 100 met het nummer You Really Got Me. Daarna kwam hun carrière in een stroomversnelling terecht en groeide Van Halen uit tot een van de grootste rockbands van Amerika.

In 1980 maakte Van Halen zijn debuut in de Nederlandse Top 40 met het nummer Runnin' with the Devil. Vier jaar later verscheen het nummer Jump van het album 1984, dat wereldwijd een enorme hit werd.

Hunnerpark

Alex en Eddie Van Halen werden in Amsterdam geboren, maar verhuisden op jonge leeftijd naar Nijmegen. Alex voelt nog steeds verbinding met Nijmegen, zei hij dinsdag. In 2019 werd een deel van het Hunnerpark tijdelijk omgedoopt tot Van Halenplein en kwam er een muurschildering ter ere van Eddie Van Halen.

Bij de uitreiking was ook Golden Earring-drummer Cesar Zuiderwijk aanwezig, die Van Halen prees als een grote inspiratiebron voor veel muzikanten.