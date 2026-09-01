Verschillende horecagelegenheden in de Noorse stad Drammen gaan woensdag 9 september eerder open voor de uitvaart van koning Harald. De lokale krant Drammens Tidende schrijft dat kroegeigenaren in de stad ten zuidoosten van Oslo de mogelijkheid bieden om de uitvaart op schermen te bekijken.

"Er hebben veel mensen gebeld om te vragen of we de uitvaart gaan uitzenden, dus er is veel belangstelling", vertelt een van de barmanagers. De uitvaart van de op vrijdag overleden Noorse koning begint om 13.00 uur.

Volgens de krant hebben tot nu toe in ieder geval vier zaken in de stad laten weten dat ze opengaan om samen met de gasten naar de live-uitzending van de uitvaart te kijken.

De afgelopen dagen is vanuit het Noorse volk veel belangstelling gebleken om de wijlen Noorse koning te eren. Sinds de dag voor het overlijden komen dagelijks veel mensen naar het paleisplein om de koning te herdenken en hun steun te betuigen aan de familie. Vanaf dinsdag kunnen mensen naar de kapel van het koninklijk paleis in Oslo, waar de kist met het lichaam van Harald ligt, om afscheid te nemen. Daar vormden zich meteen lange rijen.