Travis Barker is geopereerd aan zijn arm, hand en vingers. De drummer van de band Blink-182 had na een optreden vorige maand een verdoofd gevoel in zijn arm, verklaart hij op Instagram. De 50-jarige Barker deelde woensdag al dat hij in het ziekenhuis lag.

"Maandag, na mijn show, heb ik een zenuwtest laten doen en daaruit bleek dat de elleboogzenuw moet worden vrijgemaakt om de zenuw te herstellen", schrijft hij bij een foto van hemzelf en zijn vrouw Kourtney Kardashian in een ziekenhuisbed. "Ik wilde het snel achter de rug hebben, zodat ik nog heel, heel lang kan blijven spelen zoals ik speel. Over een paar weken moet het weer goed zijn."

"Ik weet niet waarom mijn vrouw hier zo blij mee kijkt", grapt hij tot slot. Op de selfie is te zien hoe Kardashian met een subtiele glimlach in de camera kijkt, terwijl de drummer zich van de lens wegdraait. De drummer van de band Blink-182 werd eerder al eens geopereerd aan zijn vinger om zijn carrière als drummer voort te kunnen zetten.