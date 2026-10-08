De film Elsinore met acteurs Andrew Scott en Olivia Colman is woensdagavond met een staande ovatie ontvangen op het London Film Festival. Het evenement trapte af met de op waarheid gebaseerde film over acteur Ian Charleson. Hij speelde eind jaren tachtig, toen hij aids had, de hoofdrol in een nieuwe versie die het National Theatre maakte van het stuk Hamlet van Shakespeare.

Volgens vakblad Variety is het in Londen hoogst ongebruikelijk dat het publiek minutenlange ovaties geeft. Scott wordt door experts al getipt voor de Oscar voor beste mannelijke hoofdrol in maart. Charleson was in de jaren tachtig onder meer beroemd geworden met zijn rol in de film Chariots of Fire. Hij overleed nog geen twee maanden na de première van Hamlet. Olivia Colman speelt Margaret Johnson, de arts die hem begeleidt tijdens zijn fysieke aftakeling door aids.

Hoofdrolspeler Andrew Scott vroeg na de film diverse mensen op het podium die in de film worden geportretteerd en nog steeds in leven zijn. Onder hen bevonden zich Margaret Johnson en Linda Tolhurst, die bijna een halve eeuw portier was bij het National Theatre. Vooral Johnson werd door de acteur in het zonnetje gezet. "De rol die deze vrouw heeft gehad op de behandeling van mensen met hiv en aids, is op geen enkele manier te onderschatten", zei Scott. "Zij is een echte held."

Elsinore is in februari in de Nederlandse bioscopen te zien.