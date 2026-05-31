Dua Lipa in Londen getrouwd met Callum Turner

Zangeres Dua Lipa en acteur Callum Turner zijn zondag getrouwd in Londen, melden diverse media, waaronder People. Het huwelijk werd voltrokken in de Old Marylebone Town Hall in Londen.

Op beelden is te zien hoe het koppel breedlachend de trappen van het oude stadhuis afloopt, terwijl genodigden met bloemblaadjes gooien. Lipa droeg op haar huwelijksdag een licht mantelpak en een grote bijpassende hoed. Haar echtgenoot koos voor een donkerblauw pak. Volgens People betrof de bruiloft een besloten aangelegenheid, waarbij enkele familieleden en vrienden aanwezig waren.

De 30-jarige zangeres maakte haar verloving met Turner vorig jaar juni bekend. Naar verluidt viert het stel de bruiloft later deze week met een driedaags evenement op het Italiaanse eiland Sicilië.