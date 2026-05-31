Miedema scoort in finale FA Cup voor winnend Manchester City

LONDEN (ANP) - Vivianne Miedema en Kerstin Casparij hebben met Manchester City de FA Cup gewonnen. In de finale in stadion Wembley in Londen werd Brighton & Hove Albion met 4-0 verslagen.

Miedema viel na een uur spelen in en maakte kort voor tijd het vierde doelpunt. Rechtsback Casparij speelde de hele wedstrijd mee. Bij Brighton had Marisa Olislagers een basisplaats.

Manchester City won dit seizoen ook de landstitel.

Miedema raakte begin april geblesseerd en miste daardoor de twee WK-kwalificatiewedstrijden van Nederland tegen Frankrijk. De spits maakt geen deel uit van de selectie van Oranje voor de twee komende WK-kwalificatieduels met Ierland (5 juni) en Polen (9 juni).