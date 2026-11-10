Dua Lipa heeft een schikking getroffen in een langlopende zaak over de mogelijke schending van auteursrecht bij het maken van een remix van haar hit Levitating. Dat meldt Rolling Stone dinsdag op basis van de advocaten van beide partijen. Details over de schikking, zoals de vraag of er een schadevergoeding is betaald, zijn niet bekendgemaakt.

Muzikant Bosko Kante stapte in 2023 naar de rechter omdat hij de Britse popster en haar label Warner Music Group nooit toestemming had gegeven om een opname van zijn 'talk-box', een apparaatje dat geluidseffecten genereert, te gebruiken in een remix van het nummer. Die overeenkomst was er wel voor de oorspronkelijke versie van Levitating. Lipa bracht later nieuwe versies uit, waaronder een succesvolle remix met rapper DaBaby. Kante claimde in de aanklacht een schadevergoeding van 20 miljoen dollar.

Het was niet de eerste rechtszaak rond Levitating. Twee andere partijen claimden eerder dat Lipa plagiaat had gepleegd, maar in die zaken kreeg de zangeres gelijk.