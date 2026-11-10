Meghan heeft in Brussel een moeder troost geboden met een knuffel. De vrouw gaf een toespraak omdat haar zoon door de schadelijke gevolgen van sociale media om het leven is gekomen. Dat is te zien in beelden op sociale media. Ook op de website van de hertog en hertogin van Sussex staat een foto van Meghan die haar arm om de vrouw heen slaat.

De zoon van Sandra Spitaels bracht zichzelf op 15-jarige leeftijd om het leven nadat een naaktfoto van hem online was geplaatst, zo staat op de website van Harry en Meghan. In haar toespraak riep Spitaels socialemediaplatformen op om schadelijke inhoud sneller te detecteren, aanstootgevende afbeeldingen onmiddellijk te verwijderen en jongeren een effectieve manier te bieden om misbruik te melden en om hulp te vragen. Toen Spitaels van het podium stapte, stond Meghan op om haar een knuffel te geven.

De Britse prins Harry gaf tijdens de bijeenkomst bij het Europees Parlement een toespraak waarin hij pleitte voor een betere bescherming van jongeren op het internet.

Het bezoek van Harry en zijn vrouw Meghan aan Brussel komt enkele dagen nadat Thomas Markle, de vader van Meghan, werd gearresteerd vanwege het bezit van kinderporno. Harry en Meghan lieten zich daar niet over uit.