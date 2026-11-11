Dua Lipa, Tame Impala, SZA en Daddy Yankee staan volgend jaar als headliners op het podium van het Amerikaanse festival Coachella. Dat maakte de organisatie woensdag bekend. Coachella vindt volgend jaar plaats in de weekenden van 9 tot en met 11 april en 16 tot en met 18 april in Indio in de staat Californië.

Op de vrijdagen staat Dua Lipa als hoofdact op het podium, gevolgd door Tame Impala op de zaterdagen en SZA op de zondagen. Daddy Yankee geeft een speciale productie op het beroemde festival in de woestijn. Verder staan onder anderen ook Madonna, Zara Larsson, Kygo en Nederlanders als Tiësto, Martin Garrix en Franky Rizardo op het programma.

Afgelopen jaar traden onder anderen Justin Bieber, Sabrina Carpenter en KAROL G als headliner op tijdens Coachella.