Dua Lipa toont trouwjurk op eerste foto's van Italiaanse bruiloft

Dua Lipa heeft zaterdag voor het eerst een reeks foto's gedeeld van haar trouwdag, die op 6 juni plaatsvond op het Italiaanse eiland Sicilië. Op de beelden poseert de zangeres met haar kersverse echtgenoot, acteur Callum Turner, en laat ze ook voor het eerst haar trouwjurk zien.

Volgens Vanity Fair gaat het om een jurk van het Franse modehuis Chanel. De witte haute-couturejurk met een halter en parels is ontworpen door Matthieu Blazy. Volgens het modemagazine is de Brits-Albanese superster de eerste voor wie Blazy bij Chanel een trouwjurk mocht ontwerpen. Blazy werkte tot 2024 voor het Italiaanse luxemerk Bottega Veneta.

Lipa en Turner trouwden een week voor hun driedaagse trouwpartij in Italië al voor de wet in Londen. Daar kwamen direct foto's van naar buiten waarop te zien was dat de zangeres een mantelpak met bijpassende hoed droeg. De bruiloft op Sicilië was goed afgeschermd. Omwonenden van de trouwlocatie hadden rondom de festiviteiten geklaagd om overlast.