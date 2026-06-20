MiGreat: zes mensen in Ter Apel buiten tijdens noodweer

TER APEL (ANP) - Zes mensen die vrijdagavond aankwamen in Ter Apel, onder wie twee kinderen, zijn volgens MiGreat door officiële instanties "aan hun lot overgelaten" tijdens het noodweer. "Gisteravond, tijdens onweersbuien die zo hevig waren dat ze de vaste overkappingen bijna wegbliezen, mensen buiten laten staan is onvoorstelbaar wreed. En gevaarlijk", aldus de hulporganisatie in een bericht op Instagram.

Het team van MiGreat is urenlang op het veld bij het aanmeldcentrum gebleven om hulp te bieden "terwijl officiële instanties om 21.00 uur hun werkdag afsluiten voor een rustige nachtrust", schrijft de hulporganisatie. Door het noodweer vielen volgens MiGreat bomen om en werden tenten en overkappingen vernield.

"De kille onmenselijking en het gebrek aan empathie die deze overheid in staat stellen om kinderen die hier veiligheid komen zoeken tijdens een onweersbui buiten te laten staan, worden niet minder. Het systeem is verrot tot in de kern", aldus MiGreat.