Duet met Dolly Parton op nieuw album U2

U2 brengt dit najaar voor het eerst in negen jaar een nieuw album uit. De plaat gaat Carnaval De Luz heten en verschijnt op 13 november, heeft de groep donderdag aangekondigd. Het nieuwe album bevat in totaal twaalf nummers, waaronder een duet tussen Bono en de recent overleden Dolly Parton.

Volgens platenmaatschappij Universal is het een van de laatste nummers die Parton voor haar dood opnam. Carnaval De Luz is de eerste plaat van de Ierse band sinds Songs of Experience uit 2017 en volgt op de twee verrassings-ep's die eerder dit jaar verschenen.

Aan Carnaval De Luz werkten onder anderen Brian Eno, Ryan Tedder en Martin Garrix mee. De eerste single, Silencio, is donderdag al verschenen.