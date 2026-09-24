Solidariteitsprotest voor Venezolaanse oppositieleider Machado

CARACAS (ANP/AFP) - In de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn honderden mensen de straat opgegaan uit solidariteit met oppositieleider en Nobelprijslaureaat Maria Corina Machado. Die leeft in ballingschap, vanwege aantijgingen van de Venezolaanse regering dat ze zou hebben opgeroepen tot een coup in het land.

Volgens persbureau AFP wordt in de hoofdstad onder meer geroepen: "Maria Corina, we wachten op je!" Dit in reactie op pogingen van Machado eerder deze week om het land te bereiken.

Interim-president Delcy Rodríguez, die de leiding heeft in het land sinds de VS in januari president Nicolás Maduro arresteerden en overbrachten naar de VS, is momenteel in New York voor de Algemene Vergadering van de VN. Tijdens haar afwezigheid zou Machado meermaals hebben geprobeerd Venezuela in te komen, zo werd eerder deze week gemeld. Al die pogingen, die onder meer gepland waren via Aruba en Curaçao, zouden zijn mislukt, aldus haar partij.