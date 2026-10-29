Duitse actrice Elke Sommer (85) overleden

De Duitse actrice Elke Sommer is op 85-jarige leeftijd overleden. De actrice overleed woensdag thuis in Bel Air bij Los Angeles, melden Duitse en Amerikaanse media.
Sommer kende haar hoogtijdagen in Hollywood in de jaren zestig van de vorige eeuw. Ze speelde in films met grote namen als Paul Newman en Peter Sellers. In 1964 won ze een Golden Globe voor beste nieuwkomer. Dat jaar speelde ze ook tegenover Sellers in de film A Shot in the Dark, de tweede film in de The Pink Panther-filmreeks.
De actrice overleed enkele maanden na de dood van haar man Wolf Walther, met wie ze sinds 1993 was getrouwd.