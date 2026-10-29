Spaanse koning eist maatregelen op spoor na nieuwe ramp

MADRID (ANP) - Koning Felipe van Spanje heeft de Spaanse autoriteiten opgeroepen om actie te ondernemen om nieuwe treinrampen te voorkomen. Dat zei de vorst donderdag tijdens een korte persverklaring na een bezoek aan een ziekenhuis in Toledo, waar hij en zijn echtgenote koningin Letizia gewonden van de treinramp van woensdag bezochten. De uitspraak van Felipe is opvallend. Hij mengt zich doorgaans nooit met politieke kwesties.

"Er loopt uiteraard een onderzoek, dat moet vaststellen hoe en waarom deze ramp heeft kunnen gebeuren", aldus Felipe, die ook zei dat de samenleving "opnieuw een loodzware klap te verwerken" krijgt. "Maar we moeten met die pijn verder, zonder de wond te vergeten die het verlies van zoveel mensen ons toebrengt."

Bij Urda reed woensdagochtend een hogesnelheidstrein op een andere trein. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 74. Het was de tweede keer dit jaar dat tientallen doden vielen bij een ongeluk op het Spaanse spoor.