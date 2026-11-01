Duitse filmproducente Regina Ziegler (82) overleden

De befaamde Duitse filmproducente Regina Ziegler is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft een woordvoerder van haar productiebedrijf Ziegler Film GmbH zondag bevestigd aan het persbureau dpa. Ziegler behoorde tot een van de meest invloedrijke figuren in de Duitse film- en televisiewereld.

Ziegler, verantwoordelijk voor titels als Weissensee, Gladbeck en Heinrich, werkte gedurende haar ruim vijftigjarige carrière aan meer dan vijfhonderd producties. Ook won de filmproducente verschillende prijzen, waaronder een International Emmy Award en een Grimme Award, de prestigieuze Duitse televisieprijs.

Ziegler was bijna veertig jaar getrouwd met de in 2015 overleden regisseur Wolf Gremm. Het stel maakte samen onder anderen de films Die Brüder (1976) en Fabian (1980).