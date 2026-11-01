HEERENVEEN (ANP) - Marijke Groenewoud heeft op het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker in Heerenveen na de 3000 meter ook de 5000 meter gewonnen. De 27-jarige schaatsster van Royal A-ware was in Thialf met 6.46,17 sneller dan Merel Conijn. Die reed met 6.48,13 de tweede tijd.

De beste twee schaatssters op de 5000 meter krijgen een ticket voor de wereldbekerwedstrijd op die afstand in december in Thialf. De andere Nederlandse schaatssters op die afstand in Heerenveen komen uit het wereldbekerklassement van de 3000 meter na de wedstrijden in China en Japan.

Groenewoud en Conijn hadden zich eerder al gekwalificeerd voor de wereldbekerwedstrijden op de 3000 meter, net als Gioya Lancee, Joy Beune en Bente Kerkhoff.