Duitse rapper Haftbefehl ontslagen uit ziekenhuis

De Duitse rapper Haftbefehl, die vanwege zijn drugsverslaving al langere tijd lijdt aan gezondheidsproblemen, is ontslagen uit het ziekenhuis. Dat melden Duitse media na bevestiging van zijn management. De rapper, die officieel Aykut Anhan heet, wordt momenteel behandeld in een revalidatiekliniek.

De Duitse krant Bild meldde eerder dat de rapper in een kunstmatige coma was gebracht. De 40-jarige rapper zou zijn behandeling nu voortzetten in een afkickkliniek in de buurt van Zürich. Volgens het management van de artiest moet de rapper later nog een neusoperatie ondergaan. De exacte reden van de operatie is niet bekend.

Haftbefehl maakte in juni bekend een pauze in te lassen in verband met zijn gezondheidsproblemen. In zijn verklaring verwees hij naar zijn veelbesproken documentaire Babo - The Haftbefehl Story uit 2025, waarin hij zich uitgebreid uitlaat over zijn verslaving aan drugs.