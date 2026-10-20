Maria Teresa spreekt scholieren over seksueel oorlogsgeweld

Groothertogin Maria Teresa van Luxemburg heeft met scholieren gesproken over seksueel geweld in oorlogstijd. Dat gebeurde tijdens een bezoek aan het Athénée de Luxembourg, een middelbare school in Luxemburg.

Op Instagram deelt de groothertogin dat de leerlingen van de school zich het hele jaar inzetten als jonge ambassadeurs van Stand Speak Rise Up!, een organisatie die slachtoffers van seksueel oorlogsgeweld een stem geeft. Maria Teresa is president van Stand Speak Rise Up!.

Tijdens haar bezoek sprak de van oorsprong Cubaanse moeder van groothertog Guillaume de leerlingen toe, kreeg ze een rondleiding en beantwoordde ze vragen. De ochtend stond volgens Maria Teresa "in het teken van aanstekelijke energie en een gedeeld verlangen: verontwaardiging omzetten in concrete actie".