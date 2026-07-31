Duitse rechtbank: AI-muziekplatform Suno schendt copyright

Het AI-muziekplatform Suno schendt copyrightregels van artiesten en moet daarom schadevergoedingen gaan betalen. Dat heeft een rechtbank in München vrijdag bepaald. Gebruikers van Suno kunnen op het AI-platform instructies invullen voor liedjes en krijgen dan een volledig uitgewerkt nummer terug.

Volgens de rechtbank heeft Suno echter niet het recht om muziek van artiesten te verwerken die zijn vertegenwoordigd door het Duitse staatslicentiebureau Gema. Het platform moet nu informatie geven over illegaal verkregen omzet door de schending van auteursrechten. De hoogte van de schadevergoeding moet nog worden bepaald. Het Amerikaanse Suno kan in beroep gaan tegen de uitspraak.

Vorig jaar trof Suno nog een schikking met muziekmaatschappij Warner Music Group in een auteursrechtenkwestie. Warner en andere grote platenlabels hadden Suno en zijn branchegenoot Udio aangeklaagd, omdat de start-ups auteursrechtelijk beschermd materiaal zouden hebben gebruikt in hun AI-platforms zonder compensatie voor de artiesten of bedrijven.

Alphaville

Suno en Udio gebruiken AI om het maken van muziek te automatiseren. Mensen kunnen een korte geschreven opdracht invoeren en de software genereert binnen enkele seconden natuurlijk klinkende muziek. Om hun AI-systemen te ontwikkelen, moeten de bedrijven hun software eerst trainen met enorme datasets, die uit vele miljoenen afzonderlijke delen informatie kunnen bestaan.

Suno zou volgens Gema muziek op YouTube hebben gebruikt van bands als bijvoorbeeld Alphaville, bekend van de hits Forever Young en Big in Japan. De topman van Gema spreekt van een belangrijke uitspraak met wereldwijd belang. Suno zei het niet eens te zijn met het vonnis en bekijkt zijn opties, waaronder hoger beroep.