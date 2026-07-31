Brussel stuurt Temu aanklacht om niet meewerken tijdens inval

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft de Chinese webshop Temu een aanklacht gestuurd omdat het bedrijf niet meewerkte tijdens een inval. Begin december deed de Commissie een inval in het Europese hoofdkantoor van Temu in Dublin tijdens een een onderzoek naar oneerlijke concurrentie.

Temu werkte niet mee, onder meer door geen toegang te geven tot IT-systemen, boekhouding en andere relevante documenten. "Doordat de informatie niet werd verstrekt, kon de commissie geen bronnen raadplegen die relevant zouden kunnen zijn voor haar onderzoek", aldus het dagelijkse bestuur van de EU.

Voorlopig lijken er nog geen directe gevolgen verbonden aan de aanklacht. Het kan mogelijk wel worden meegewogen in de uitkomst van het onderzoek naar oneerlijke concurrentie.

Eind mei legde Brussel de webshop een boete van 200 miljoen euro op vanwege de verkoop van illegale producten. Chinese webwinkel AliExpress kreeg voor vergelijkbare beschuldigingen een boete van 550 miljoen euro.