Duizenden fans herdenken Dolly Parton in Dollywood

Fans van Dolly Parton zijn massaal naar Dollywood in Tennessee gekomen om de overleden countryzangeres te herdenken. Duizenden mensen bezochten het door Parton opgerichte pretpark, een dag nadat haar familie haar overlijden op 80-jarige leeftijd had bekendgemaakt, meldt CBS News.

"God heeft er een engel bij, maar de show moet doorgaan", zei een bezoeker tegen de Amerikaanse nieuwszender.

Ook Eugene Naughton, directeur van Dollywood en iemand die zeven jaar met Parton samenwerkte, stond stil bij haar overlijden. "Ze is nooit vergeten hoe ze anderen moest dienen", zei hij. Voor veel mensen over de hele wereld kwam die dienstbaarheid volgens CBS News tot uiting in haar muziek.

Dollywood ligt in Pigeon Forge in de Amerikaanse staat Tennessee, vlak bij de streek waar Parton opgroeide. Het pretpark opende in 1986 en Parton bleef er nauw bij betrokken.

Naughton zei dat het park haar gedachtegoed wil blijven uitdragen. "We zullen ook intens liefhebben en groots dromen", aldus de directeur.