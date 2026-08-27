Leah Remini toegevoegd aan The Real Housewives of Beverly Hills

Leah Remini maakt haar opwachting in het programma The Real Housewives of Beverly Hills. De 56-jarige actrice, bekend van de sitcom King of Queens, is toegevoegd aan de cast van het zestiende seizoen. Dat bevestigde de actrice op Instagram door een bericht van vakblad Variety te delen. "Het is waar!", schreef ze erbij.

Volgens Variety bestaat de cast verder weer uit Kyle Richards, Erika Girardi, Dorit Kemsley, Bozoma Saint John, Rachel Zoe en Sutton Stracke. De productie van het nieuwe seizoen is al begonnen. Volgens het vakblad is The Real Housewives of Beverly Hills de meest bekeken editie van de Real Housewives-franchise, die inmiddels twintig jaar bestaat.

Remini werd bekend doordat zij negen seizoenen lang speelde in King of Queens. Recenter werd zij bekend na de release van haar memoires waarin ze terugblikte op haar jeugd in de Scientology-kerk. Later maakte zij ook een documentaire over Scientology, die met een Emmy werd bekroond.