Koning Willem-Alexander heeft woensdag de Litouwse president Gitanas Nausėda ontvangen op Paleis Huis ten Bosch. Het Koninklijk Huis deelde een foto van de audiëntie op Instagram.

Eerder op de dag was de president op uitnodiging van minister-president Jetten aanwezig bij een delegatielunch. Daar werd volgens het hof gesproken "over het versterken van de samenwerking tussen Nederland en Litouwen, zowel bilateraal als in EU- en NAVO-verband".

President Nausėda en Willem-Alexander hebben elkaar vaker ontmoet. In februari 2023 bracht de koning een bezoek aan het presidentieel paleis in Vilnius. Nausėda kwam in april datzelfde jaar naar Paleis Noordeinde.