De Amerikaanse acteur Dustin Hoffman is emotioneel geworden tijdens de ontvangst van de Kristallen Bol op het Internationaal Filmfestival van Karlsbad. De 88-jarige Hoffman zei dankbaar te zijn dat hij decennialang heeft kunnen werken als acteur, meldt entertainmentblad Variety.

Hoffman ontving de prijs ter ere van zijn gehele oeuvre, met films zoals The Graduate (1967), Kramer vs. Kramer (1979) en Rain Man (1988). "Je denkt nooit aan je totale oeuvre terwijl je films maakt, omdat je te druk bent met het opbouwen ervan", aldus Hoffman. "Het mooie aan ons vak is dat je helemaal opgaat in het werk zelf en de tijd vergeet."

"Ik werd verliefd op acteren, omdat het de eerste keer was dat ik de tijd uit het oog verloor", vervolgde hij. "Ik wist instinctief dat dit de manier was waarop ik wilde leven. Ik wilde de tijd vergeten. Ik wilde er volledig in opgaan. Waarom? Omdat ik daardoor voelde dat ik leef."

De Kristallen Bol is de belangrijkste prijs op het Internationaal Filmfestival in de Tsjechische stad Karlsbad. Het evenement, dat wordt gehouden sinds 1946, wordt beschouwd als het belangrijkste filmfestival van Centraal- en Oost-Europa.