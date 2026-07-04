ROTTERDAM (ANP) - In drie uitverkochte bioscoopzalen in Rotterdam keken in de nacht van vrijdag op zaterdag 1150 supporters van het Kaapverdische voetbalelftal naar de WK-wedstrijd uit de zestiende finales tegen Argentinië. Dat die eindigde in 3-2 voor de Argentijnen, mocht volgens organisator Jorge da Veiga de pret niet drukken. "Wij zien het alsof wij het WK hebben gewonnen."

Kaapverdië heeft een half miljoen inwoners en hield tot in de verlenging stand tegen regerend wereldkampioen Argentinië, een land met ongeveer 47 miljoen inwoners. "Na de wedstrijd kreeg ons elftal een staande ovatie. Mensen bleven maar klappen", aldus Da Veiga. "Men is met opgeheven hoofd weggelopen en blijven feesten tot in de kleine uurtjes."

In de WK-selectie van Kaapverdië zaten zes spelers uit Rotterdam. In de stad wonen veel Kaapverdianen. Da Veiga zegt dat Kaapverdië door het huidige WK een bekend land is geworden. Het elftal speelde in de groepsfase gelijk tegen Spanje en Uruguay en dat leverde volgens Da Veiga al veel erkenning op.

"Ik geloof dat dit gaat bijdragen aan de ontwikkeling van Kaapverdië", meent Da Veiga. Hij verwacht dat het West-Afrikaanse land, gevormd door een eilandengroep, meer toeristen gaat trekken dan voorheen. "Mensen kennen nu onze cultuur, muziek en gastvrijheid. Dit gaat om veel meer dan voetbal."