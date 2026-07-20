Dutch Academy meldt enkele opzeggingen sinds selectierel Kalveren

De Dutch Academy for Film (DAFF) zegt dat er "enkele opzeggingen" zijn ontvangen sinds de commotie over de voorselectie van de Gouden Kalveren. Concrete cijfers deelt de organisatie niet, al meldt een woordvoerder wel dat we "bij de DAFF ieder jaar enkele opzeggingen ontvangen om verschillende redenen".

De organisatie en het Nederlands Film Festival liggen onder vuur vanwege de voorselectie van films die kans maken op een nominatie voor de Gouden Kalveren. Meerdere regisseurs en acteurs hebben kritiek op het feit dat een klein groepje leden van de DAFF deze voorselectie maakt en dat er nu nauwelijks grote publieksfilms kans maken op Kalveren. Onder meer bioscoophits als Champagne, PAAZ en Amsterdamned II zijn in de voorselectie afgevallen.

Actrice Gaite Jansen, regisseurs Tim Kamps en Martin Koolhoven en producenten Hanneke Niens en Jan Doense deelden op sociale media hun onvrede over deze gang van zaken. Ook cineast Jos Stelling, die het Nederlands Film Festival (NFF) in 1981 oprichtte, heeft kritiek op de voorselectie die sinds twee jaar plaatsvindt. "Je moet niet alleen maar collega's laten beslissen over andere collega's", aldus Stelling. "Goede makers uitsluiten van de prijzen kan en mag nooit de bedoeling zijn."

De Dutch Academy for Film is een vakorganisatie met 750 leden. Regisseur Anne de Clercq, die de film PAAZ maakte, meldde zondag in RTL Boulevard dat zij haar lidmaatschap van de DAFF heeft opgezegd. De DAFF en het Nederlands Film Festival herhalen maandag dat zij achter het "zorgvuldig ingerichte selectieproces" staan. Zij beloven de gang van zaken later dit jaar te gaan evalueren.