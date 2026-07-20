Jetten gaat niet met Schouten van de Euromast abseilen

ROTTERDAM (ANP) - Minister-president Rob Jetten kan donderdag de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten niet vergezellen als ze van de Euromast gaat abseilen. De reden is dat de agenda van Jetten het niet toestaat aanwezig te zijn, meldt de gemeente Rotterdam.

Schouten beloofde van de Euromast af te dalen als er bij de gemeenteraadsverkiezingen een hogere opkomst van kiezers zou zijn dan de vorige keer. Dat lukte; de opkomst was met 40,7 procent iets hoger dan in 2022, toen 38,9 procent van de Rotterdammers ging stemmen.

Jetten liet na de gemeenteraadsverkiezingen weten ook te willen abseilen als het landelijke opkomstpercentage hoger zou zijn. "Ik heb gemeld dat ik de klos ben en dat hij van harte welkom is in Rotterdam. Als de landelijke opkomstcijfers ook hoger zijn, ga ik ervan uit dat we inderdaad met z'n tweeën van de Euromast af gaan," zei Schouten in maart van dit jaar.