Dwayne 'The Rock' Johnson had erg gehoopt dat hij voor een Oscar genomineerd zou worden voor zijn hoofdrol in The Smashing Machine. In een gesprek met Esquire gaf de acteur toe dat hij teleurgesteld was dat hij uiteindelijk geen nominatie kreeg.

"Het zou geweldig zijn geweest om een nominatie voor een Oscar te krijgen", zei Johnson. "Ik besefte al snel dat het zeldzaam is om het punt te bereiken waarop je dit soort gesprekken voert. Ik had gehoopt dat het zou gebeuren. Maar het gebeurde niet. En ik heb nooit gedacht: oh, dat geeft niet", vervolgt de acteur. Het feit dat hij bij de Oscars werd overgeslagen, motiveert hem wel. "Laten we weer aan het werk gaan."

In The Smashing Machine speelt Johnson voormalig UFC-kampioen Mark Kerr. Hoewel hij bij de Oscars werd gepasseerd, werd hij voor zijn rol wel genomineerd voor een Golden Globe.