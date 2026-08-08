Dwayne Johnson erkent dat de recensies van de liveactionfilm Moana, die een maand geleden in première ging, ietwat tegenvielen. De remake van de animatiefilm uit 2016 had een budget van 250 miljoen dollar, maar bracht wereldwijd slechts 263 miljoen dollar op. "Dat kan gebeuren", stelt de acteur in gesprek met het Amerikaanse tijdschrift People.

"Ik zal het nooit vergeten toen de eerste twee recensies verschenen, die waren geweldig", zegt de 54-jarige Johnson, die in de film de rol van halfgod Maui speelt. "Ik dacht echt: 'Wauw!' Maar toen ging het een andere kant op, zoals dat soms gebeurt", voegt hij er lachend aan toe. Op filmwebsite IMDb scoort de film een 5,8 op een schaal van 10 en professionele recensenten op Rotten Tomatoes gaven de film een waardering van 31 procent. De oorspronkelijke animatiefilm kreeg bij IMDb een 7,6.

"Dat is gewoon hoe het gaat, omdat we in deze business zitten", vervolgt 'The Rock' over de film. Het ging er volgens hem vooral om wat de film met mensen deed. "Als je het leuk vindt, geweldig! Zo niet, geen probleem. Wat echt belangrijk is, is dat de cultuur goed zichtbaar is", zegt hij over de film waarin veel Polynesische invloeden te zien zijn. Johnson is zelf half-Polynesisch. "Daarom hebben we deze film gemaakt. Zodat mijn kinderen zichzelf op het grote scherm kunnen herkennen. Hoe cool is dat?"