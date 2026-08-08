SOFIA (ANP/AFP/DPA) - Een drone is in het grensgebied tussen Bulgarije en Roemenië ontploft, meldt de Bulgaarse minister-president Rumen Radev. In dat gebied loopt ook de Trans-Balkanpijplijn, die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Volgens Radev kwam de drone zijn land binnen vanuit Roemenië.

Het incident vond plaats bij de grensovergang bij Kardam, aldus Radev in een video die is verspreid via sociale media. Die ligt hemelsbreed op nog geen 40 kilometer van de Zwarte Zee. Op een kilometer afstand van de explosie ligt een compressorstation van de gaspijplijn, merkte Radev op.

Schade of gewonden zijn er niet, volgens de eerste berichten. De grenspolitie en het ministerie van Defensie hebben onderzoek ingesteld. De drone zou een aanzienlijke hoeveelheid explosieven gedragen hebben.

Bulgarije is lid van de Europese Unie en van de NAVO, net als Roemenië.