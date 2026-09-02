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Dyantha Brooks presenteert nieuwe SBS6-quiz Oog om Oog

02 sep , 14:06Entertainment
anp020926160 1
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Dyantha Brooks gaat de nieuwe kennisquiz Oog om Oog presenteren. Het programma is vanaf zaterdag 24 oktober te zien op SBS6, liet Talpa Network woensdag weten.
Aan elke aflevering doen zes kandidaten mee. Met goede antwoorden verdienen ze geld voor een gezamenlijke jackpot. Na iedere ronde stemmen de deelnemers op wie het programma moet verlaten. De winnaar van de ronde kan niet worden weggestemd.
Uiteindelijk blijven twee kandidaten over. Na de finalevragen kiezen ze afzonderlijk of ze het gewonnen bedrag willen delen of voor zichzelf willen houden.
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