Marius Borg Høiby gaat dit keer het voorstel om zijn voorarrest opnieuw te verlengen niet aanvechten. De zoon van koningin Mette-Marit legt zich erbij neer naar aanleiding van het overlijden van zijn stiefopa koning Harald.

"Høiby is het er nog steeds niet mee eens dat er gevaar voor herhaling bestaat, maar hij stemt deze keer wel in met een verlenging van zijn hechtenis", zegt zijn advocaat Petar Sekulic tegen het Noorse persbureau NTB. "Dat heeft te maken met het overlijden van de koning en de omstandigheden rondom deze situatie."

Eerder woensdag meldde justitie dat ze de rechtbank gaan vragen om Høiby's voorarrest met vier weken te verlengen. Zijn huidige hechtenis loopt maandag af, twee dagen voor de uitvaart van Harald. De 29-jarige Høiby zit zijn voorarrest sinds medio juni onder elektronisch toezicht thuis uit.