Dylan Haegens werkt aan een nieuwe bioscoopfilm. Deze week zijn de opnames van de kinderkomedie Fietskamp begonnen in Laren. De film verschijnt naar verwachting in het voorjaar van 2027 in de Nederlandse en Belgische bioscopen.

De film gaat over de 12-jarige Lotte, gespeeld door Runa Raijmakers, die alles kan behalve fietsen. Wanneer haar ouders haar naar een fietskamp sturen, ontdekt ze dat daar vreemde dingen gebeuren. Samen met haar nieuwe vriend Omid gaat ze op onderzoek uit. De film gaat onder meer over prestatiedruk en de angst om fouten te maken.

"We hopen dat kinderen na het zien van de film voelen dat ze niet overal de beste in hoeven te zijn om liefde, waardering en vriendschap te verdienen", zegt Haegens. Volgens hem wordt die boodschap gebracht "in een film vol humor, avontuur en herkenbare situaties".

Naast Raijmakers spelen onder anderen Loes Schnepper, Nora El Koussour, Jochen Otten, Joke Tjalsma en Timon Verbeeck in de film. Haegens regisseert de film en is zelf eveneens te zien.