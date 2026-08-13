MONTREAL/TORONTO (ANP) - De finale van het masterstoernooi in het Canadese Montreal gaat tussen de Amerikaanse tennissers Ben Shelton en Brandon Nakashima. Shelton is de titelverdediger van het Canadese masterstoernooi.

De als vijfde geplaatste Shelton was in twee sets te sterk voor zijn landgenoot Learner Tien: 6-2 6-3. Nakashima, die als 28e was geplaatst, rekende in twee sets af met de Spanjaard Rafael Jódar (7-6 (3) 6-4).

De finale van het WTA-toernooi in Toronto gaat tussen Iga Swiatek uit Polen en Elena Rybakina uit Kazachstan. Voor de Poolse is het de eerste finale van 2026.

Swiatek won in drie sets van Elina Svitolina uit Oekraïne: 6-3 1-6 6-3. Rybakina schakelde de Amerikaanse Coco Gauff uit: 5-7 6-2 6-2.