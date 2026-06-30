Dylan O'Brien speelt hoofdrol in nieuwe Hulu-comedypilot

Dylan O'Brien heeft de hoofdrol te pakken in de nieuwe comedypilot Lex van streamingdienst Hulu. Dat meldt het Amerikaanse Variety. Daarnaast is hij ook uitvoerend producent van de serie.

De serie volgt realityster Lex (O'Brien) die per ongeluk een moord filmt. Hij belandt daardoor in een wereldwijd complot en slaat noodgedwongen op de vlucht. Door middel van zijn sociale vaardigheden als realityster moet hij zien te overleven.

De serie heeft nog geen officiële releasedatum. Hulu heeft de serie nog niet definitief besteld, maar werkt momenteel aan de pilotaflevering. In Nederland zijn Hulu-titels te zien bij Disney+.

Het is de eerste rol in een tv-serie voor de 34-jarige Amerikaanse acteur sinds zijn doorbraak in de MTV-serie Teen Wolf uit 2011. De afgelopen jaren focuste O'Brien zich vooral op speelfilms. Zo speelde hij onder meer in de dystopische sciencefictionfilm The Maze Runner (2014), de zwarte komedie Twinless (2025) en de horrorthriller Send Help (2026).