Lampard blijft coach van het gepromoveerde Coventry City

COVENTRY (ANP/AFP) - Frank Lampard blijft de trainer van Coventry City. De 48-jarige oud-international van Engeland heeft een contractverlenging getekend tot 2029 bij de club waarmee hij promoveerde naar de Premier League.

Lampard is sinds november 2024 de coach van Coventry City. Hij werd kampioen met de club in de Championship, de tweede Engelse competitie. Coventry speelt komend seizoen voor het eerst sinds 2001 op het hoogste niveau.

"Het is een eer om deze club te vertegenwoordigen", aldus Lampard, die zei dat hij er zin in heeft om in de Premier League uit te komen. "Ik kijk ernaar uit om weer met de spelers bij elkaar te komen en ons voor te bereiden op het nieuwe seizoen."