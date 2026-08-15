John Paris, drummer van Earth, Wind & Fire, ligt nog altijd in het ziekenhuis na een medisch noodgeval vorige week. De 58-jarige muzikant werd aanvankelijk in een kunstmatige coma gebracht en kwam daarna korte tijd bij bewustzijn, maar is inmiddels opnieuw in slaap gebracht, meldt Hello!.

Paris werd op 6 augustus in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, enkele uren voordat Earth, Wind & Fire samen met Lionel Richie zou optreden in San Francisco. Wat er precies met de drummer aan de hand is, is niet bekendgemaakt.

Volgens een update vanuit zijn omgeving opende Paris in het ziekenhuis op een gegeven moment zijn ogen en vroeg hij direct naar zijn vrouw. Later kreeg hij moeite met ademhalen en liep zijn bloeddruk op. Artsen besloten hem daarop opnieuw in slaap te brengen. Hij wordt nog altijd nauwlettend in de gaten gehouden.

Earth, Wind & Fire stelde vanwege het medische noodgeval het optreden in San Francisco uit. Paris maakt sinds 2001 deel uit van de tourbezetting van de band.