Perez Hilton is na het incident waarbij hij zichzelf verwondde ook behandeld voor een overdosis. Dat blijkt volgens People uit een nieuw vrijgegeven politierapport van de autoriteiten in Miami-Dade County.

Hulpverleners behandelden de 48-jarige celebrityblogger op 4 augustus voor meerdere verwondingen en een overdosis, voordat hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Uit het rapport wordt niet duidelijk waarvan Hilton een overdosis had genomen of welke behandeling hij daarvoor kreeg.

De politie werd die dag naar Hiltons woning in Miami gestuurd na meldingen over een mogelijke zelfmoordpoging tijdens een livestream op TikTok. Zijn zus Barbara vertelde eerder dat ze hem gewond aantrof en vervolgens de kinderen die in de woning waren naar buiten bracht.

Hiltons team liet eerder weten dat hij veel bloed had verloren en geopereerd moest worden. Ook werd gemeld dat zijn toestand ernstig maar stabiel was.