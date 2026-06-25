EBU zet deur open voor Canadese deelname aan songfestival

De Canadese omroep CBC/Radio-Canada is sinds donderdag volwaardig lid van de European Broadcasting Union (EBU). Daarmee staat de deur open voor een deelname aan het Eurovisie Songfestival.

Leden van de EBU stemden voor toetreding van CBC/Radio-Canada tijdens de Algemene Vergadering van de Europese omroepenkoepel in Praag. Er werd al samengewerkt, maar nu heeft de omroep ook toegang tot onder meer exclusieve netwerken voor onderzoeksjournalistiek, factchecking, digitaal nieuws en data. Daarnaast mag Canada nu meedoen aan Eurovisie-evenementen zoals het songfestival.

Het afgelopen jaar kwamen al veelvuldig berichten naar buiten dat Canada interesse had in deelname aan het songfestival. In het verleden deden al wel diverse Canadese artiesten mee. De bekendste is Céline Dion, die in 1988 voor Zwitserland zong en won met Ne partez pas sans moi.

De EBU telt nu in totaal 115 leden uit 57 verschillende landen.