Amerikaanse rechter blokkeert Trump-decreet rond briefstemmen

BOSTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Een federale rechter in Boston heeft bepaald dat de Amerikaanse president Donald Trump niet mag doorgaan met het invoeren van een decreet dat regels rond stemmen per brief strenger moet maken. De zaak werd aangespannen door ruim twintig door Democraten geleide staten die het daar niet mee eens zijn.

Trump probeert het stemmen per brief te beperken omdat dit volgens hem leidt tot fraude. Onderdeel van het decreet is dat de federale overheid lijsten opstelt van stemgerechtigden. De rechter oordeelde dat staten niet mogen worden gedwongen om die te gebruiken. Mensen die wel mogen stemmen maar niet op de lijst staan zouden zo mogelijk onterecht worden uitgesloten.

Volgens de staten heeft Trump daarnaast geen zeggenschap over hoe zij hun verkiezingen organiseren, omdat dit in de VS op statenniveau wordt geregeld. Daarnaast zeggen ze dat het snelle invoeren van de wijzigingen tot chaos zou leiden, wijzend op de tussentijdse verkiezingen die plaatsvinden in november.