Ed Sheeran diepbedroefd om overlijden Glen Hansard

Ed Sheeran is "diepbedroefd" door het overlijden van de Ierse zanger Glen Hansard. "Hij was zo'n ongelooflijk mens, een enorme kracht", schrijft Sheeran op Instagram. Hansard overleed op 56-jarige leeftijd. Volgens Ierse media kwam hij om het leven bij een motorongeluk.

"Ik ben dankbaar voor de tijd die we samen hebben gedeeld", aldus de Britse zanger. Ook stuurt Sheeran "ontzettend veel liefde" naar de familie van de overleden zanger. Daarbij deelt hij een foto van Hansard.

Hansard was bekend als leadzanger van rockgroep The Frames. Ook acteerde hij en schreef hij muziek voor films. Hij won samen met Markéta Irglová een Oscar voor beste originele nummer voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde.