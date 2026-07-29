Zitting rond bedreiging Andrew verzet naar december

Alex Jenkinson, de man die ervan wordt verdacht Andrew Mountbatten-Windsor te hebben bedreigd, moet in december voor de rechter verschijnen, meldt persbureau PA Media. Zijn proces zou oorspronkelijk woensdag plaatsvinden, maar de zitting is opgeschoven naar 21 december vanwege zorgen over de geestelijke gezondheid van de man.

Volgens het persbureau heeft de man een psychiatrische beoordeling ondergaan en wordt er begin augustus een rapport verwacht. Naar verwachting zal Mountbatten-Windsor tot de getuigen behoren en zijn getuigenis in december via een videoverbinding afleggen.

Jenkinson werd op 6 mei gearresteerd nadat hij dreigend gedrag had vertoond richting de jongere broer van koning Charles bij zijn woning in Norfolk. Hij wordt ervan beschuldigd Mountbatten-Windsor te voet en met zijn auto te hebben achtervolgd. Toen de man werd aangehouden, bleek hij in het bezit van een bijl te zijn.

Jenkinson, die woensdag niet bij de zitting aanwezig was, ontkent de aanklachten tegen hem. De man is op borgtocht vrijgelaten onder de voorwaarde dat hij uit de buurt blijft van een aantal locaties die verbonden zijn met de koninklijke familie, zoals Sandringham, Buckingham Palace en Balmoral. Ook mag hij op geen enkele manier proberen contact op te nemen met Andrew, hem benaderen of het graafschap Norfolk betreden.