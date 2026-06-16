Ed Sheeran overweegt muziekpauze voor meer tijd met gezin

Ed Sheeran wil na zijn huidige tournee misschien een pauze inlassen om zich meer te richten op zijn vaderrol. Dat zei hij tijdens een concert in Glendale, dat onderdeel is van zijn Loop-tour. "Misschien neem ik wel even vrij als deze tournee voorbij is", vertelde de Britse zanger volgens Music News tegen het publiek. De Loop-tournee begon in januari en duurt tot en met december.

De artiest probeert al langer een goede balans te vinden tussen zijn zangcarrière en het gezinsleven. Zo verhuisde Sheeran zijn familie in 2022 tijdelijk naar de Verenigde Staten, toen hij daar optrad met zijn drie jaar durende Mathematics Tour.

Sheeran trouwde in 2018 met zijn partner Cherry Seaborn. Het stel heeft samen twee dochters: Lyra (5) en Jupiter (4).