Masako zegde fotomoment af voor voorbereiding op staatsbezoek

De Japanse keizerin Masako sloeg maandag een fotomoment met haar echtgenoot keizer Naruhito over om "zich voor te bereiden op de komende verplichtingen" in Nederland. Dat schrijven Japanse media op basis van informatie van het Japanse hof. De keizerin was ook niet bij het aansluitende bezoek aan Paleis Het Loo.

De Rijksvoorlichtingsdienst meldde de komst van Masako af, maar een reden voor haar afwezigheid werd niet genoemd. Naruhito poseerde vervolgens in zijn eentje bij het paleis. Ook werd hij alleen rondgeleid in Het Loo. Volgens het Japanse hof bekeek de keizer onder leiding van de museumdirecteur diverse tentoonstellingen, waaronder schilderijen van hofschilders, en bezocht hij de slaapvertrekken en de kapel.

Het Japanse staatsbezoek aan Nederland begint woensdag officieel. Naruhito en Masako worden welkom geheten bij het Koninklijk Paleis in Amsterdam.

Van keizerin Masako is bekend dat ze lange tijd mentale problemen heeft gehad. Ze heeft volgens het Japanse hof "soms schommelingen" in haar gezondheid.