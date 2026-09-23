Ed Sheeran verliest half miljoen volgers na Macklemore-rel

Ed Sheeran heeft na de keuze om Macklemore uit zijn voorprogramma te schrappen een half miljoen volgers verloren op Instagram. Dat melden meerdere media, waaronder The Independent, op basis van gegevens van Social Blade. Macklemore werd geschrapt uit het voorprogramma van Sheerans tournee vanwege pro-Palestijnse uitspraken tijdens de show.

Sheeran heeft naderhand duidelijk gemaakt dat het niet zijn keuze was om afscheid te nemen van Macklemore. Toch kreeg hij veel kritiek en trokken ook de andere artiesten zich terug uit solidariteit met de rapper. Op de dag dat Sheeran voor het eerst reageerde op de controverse rond Macklemore, verloor de zanger al 150.000 volgers. De volgende dag ontvolgden nog eens 150.000 accounts hem, en een dag later 98.000.

Ook op de dag van zijn eerste optreden in Philadelphia, toen Sheeran openlijk zijn spijt betuigde op het podium, zette de daling door. Woensdag stond zijn aantal volgers op 47,2 miljoen, een daling van een half miljoen volgers in één week. Tijdens het optreden was de zanger zichtbaar geëmotioneerd toen hij het onderwerp aansneed. "Wat er in Gaza gebeurt, is catastrofaal, onverdedigbaar en buiten alle proporties", zei Sheeran bij de opening van het optreden. "Ik heb moeilijke beslissingen moeten nemen en gemaakt, en ik maak fouten, en het spijt me ontzettend."