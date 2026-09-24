UCI-baas weet nu al dat WK wielrennen in Nederland succes wordt

MONTREAL (ANP) - Voorzitter David Lappartient van de internationale wielerbond UCI weet nu al dat de WK in 2034 in Groningen en Drenthe een succes gaan worden. "Evenementen in Nederland zijn voor ons altijd een zekerheidje, omdat ze telkens perfect georganiseerd zijn. En we kennen de liefde van Nederlanders voor wielrennen, dus het zal ook overvol staan langs de kant", zei Lappartient na de toewijzing in Montreal tegen het ANP.

Groningen en Drenthe concurreerden met het Indiase Pune voor de WK in 2032, maar Lappartient wilde beide bids laten slagen en wees daardoor bij hoge uitzondering ook al het evenement voor twee jaar later toe. "Een WK is waarschijnlijk nog nooit zo ver van tevoren toegewezen, maar soms moet je een uitzondering maken. Wij weten dat Nederland werkt met een langetermijnvisie om het vertrouwen en de trots in de regio's te herstellen. Wij willen daarin meewerken."

Nederland scoorde volgens Lappartient ook punten met het voorstel om ook de paralympische WK in het evenement op te nemen. "Daardoor was het bestuur unaniem om het evenement nu al toe te wijzen."